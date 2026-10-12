IonQ va racheter la société de cybersécurité Elisity dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars

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La société d'informatique quantique IonQ IONQ.N a annoncé lundi qu'elle allait racheter la société de cybersécurité Elisity dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, dans le but de développer ses activités dans le domaine de la sécurité quantique.

IonQ a indiqué que cette acquisition lui permettrait de disposer de canaux de distribution élargis pour proposer ses solutions quantiques à la fois aux entreprises et aux administrations publiques, les aidant ainsià faire face aux menacesactuelles et à se préparer aux attaques des futurs ordinateurs quantiques.

* Fondée en 2019, Elisity compte plus de 100 déploiements chez des clients à travers le monde et a doublé son chiffre d’affaires ainsi que sa base de clients d’une année sur l’autre, a précisé IonQ.

* La valeur de la transaction comprend jusqu’à 150 millions de dollars de compléments de prix liés aux performances d’Elisity, a-t-elle ajouté

* Le nombre d’actions IonQ à émettre sera calculé sur la base d’un prix compris entre 33,07 et 49,61 dollars par action

* " Le “Q-Day” arrive bien plus vite que prévu ", a déclaré Niccolo de Masi, directeur général d’IonQ, en référence au moment où les ordinateurs quantiques pourraient venir à bout des systèmes de chiffrement couramment utilisés.

* James Winebrenner, directeur général d’Elisity, continuera à diriger l’activité acquise une fois la transaction finalisée

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires

* IonQ a finalisé plus tôt cette année l'acquisition du fabricant de puces SkyWater Technology , afin d'internaliser la fabrication de semi-conducteurs et de stimuler le développement de ses processeurs quantiques de nouvelle génération