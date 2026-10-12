Bonnes performances et acquisitions stratégiques : pourquoi la valeur des participations de l'Etat actionnaire a grimpé de 10% en un an

La valeur totale de ces participations a augmenté au total de 20,5 milliards d'euros sur un an.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

La valorisation du portefeuille de participations de l'État français atteignait 229,6 milliards d'euros à la mi-2026, en augmentation de 9,8% sur un an, selon un rapport de l'Agence des participations de l'État (APE) publié lundi 12 octobre.

L'APE, bras armé du gouvernement en matière d'investissements, est présente au capital de 85 entreprises françaises actuellement (87 au 30 juin), notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de la finance et des transports.

Elle intervient à la fois dans des dans des entreprises non cotées et dans 11 sociétés cotées en Bourse (dont Thales, Safran, Airbus, Air France-KLM, Renault, Engie ou Orange).

La valeur totale des participations de l'État a augmenté de 20,5 milliards d'euros sur un an au 30 juin 2026, soit une hausse de 9,8%, après avoir déjà progressé de 16,5% l'année précédente.

Sur les 229,6 milliards d'euros, 77,6 milliards correspondent aux actions détenues dans des sociétés cotées, en hausse de 12,5% sur un an, détaille l'APE dans son rapport d'activité.

Le portefeuille coté "bénéficie en particulier des très bonnes performances d'Engie et d'Orange", souligne le commissaire aux participations de l'État, Alexis Zajdenweber, cité dans le rapport.

Dividendes d'EDF, supercalculateurs d'Atos, satellites...

Les dividendes reçus par l'État, directement affectés au budget public, ont presque doublé en 2025 à 4,9 milliards d'euros, contre 2,5 milliards d'euros en 2024, en raison "principalement" d'un dividende exceptionnel de 2 milliards d'euros versé par EDF, "du fait d'une amélioration notable de sa santé financière".

La fin de l'année 2025 avait été marquée par l'augmentation de capital de l'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat, permettant à l'APE de devenir le premier actionnaire du groupe.

D'autres opérations stratégiques ont eu lieu en 2026, dont l'acquisition par l'APE en mars de l'intégralité du capital de l'entreprise informatique Bull, qui fabrique notamment des supercalculateurs, anciennement intégrée au groupe Atos.

Enfin, pour recentrer ses activités, l'APE a cédé à la Caisse des Dépôts des participations dans le logement et les infrastructures (Société pour le logement intermédiaire (SLI) et sociétés concessionnaires des tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus) pour un total de 2,5 milliards d'euros.

Dans le contexte budgétaire contraint, cette cession donne à l'APE "des moyens financiers pour accompagner les entreprises stratégiques de son portefeuille et préparer de nouveaux investissements", explique le ministre de l'Économie Roland Lescure dans le rapport. Pour lui, il s'agit de "garder le cap pour que la France reste maître de ses choix et conserve son destin en main".