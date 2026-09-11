 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ionos Group va procéder à des suppressions de postes
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 11:05
Ajouter Boursorama à vos sources

Ionos Group se montre stable vers 34,1 EUR à Francfort, après l'annonce du lancement d'un programme de transformation stratégique "visant à s'aligner systématiquement sur les nouvelles opportunités du marché et sur la croissance future", un programme qui prévoit notamment des suppressions de postes.

Outre l'harmonisation et la consolidation des plateformes et processus techniques, ainsi que l'utilisation systématique de l'IA dans les flux de travail internes, le programme de transformation prévoit une réduction des effectifs, principalement sous forme de départs volontaires.

Le groupe allemand de services informatiques fera ainsi passer ses effectifs de leur niveau actuel d'environ 3 800 à près de 3 350 employés à temps plein. Ces suppressions de postes seront réparties de manière sensiblement égale entre l'Allemagne et l'international.

Ionos comptabilisera les coûts de restructuration liés au programme de transformation, qui s'élèveront à environ 35 MEUR, principalement au 4e trimestre 2026. Ces charges exceptionnelles n'affecteront pas sa prévision d'EBITDA ajusté pour 2026, fixée à 530 MEUR.

A partir de 2027, le groupe prévoit que le programme générera des économies annuelles allant jusqu'à 30 MEUR. Ces fonds seront réinvestis de manière ciblée, notamment dans le développement de produits basés sur l'IA et dans l'expansion continue de l'activité cloud.

Valeurs associées

IONOS GR RG -UNTY
34,100 EUR XETRA 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,35 -4,52%
BIOPHYTIS
0,0526 -21,26%
CAC 40
8 159,84 +0,53%
DBT
0,0816 +36,00%
2CRSI
28,74 -5,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank