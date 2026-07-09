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Ionis recule après l'échec d'un médicament développé en partenariat avec AstraZeneca lors d'un essai clinique de phase avancée sur les maladies cardiaques
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 11:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Le titre Ionis Pharmaceuticals IONS.O recule de 21,8% avant l'ouverture, à 67,80 dollars

** Le médicament Wainua de la société, destiné au traitement des maladies neurologiques et développé en partenariat avec AstraZeneca AZN.L , n'a pas réussi à atteindre son objectif principal, à savoir réduire les décès d'origine cardiovasculaire et les problèmes cardiaques récurrents, lors d'un essai clinique de phase avancée

** Ce revers vient entamer ce que les analystes estimaient être un potentiel de chiffre d’affaires maximal de 2 milliards de dollars pour ce médicament

** Les actions d’Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O et de BridgeBio Pharma BBIO.O , qui disposent de médicaments approuvés pour cette maladie, ont respectivement progressé de 15,3% et 9,9%

** À la clôture d'hier, le titre IONS affichait une hausse de 6,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
323,5000 USD NASDAQ 0,00%
ASTRAZENECA
12 999,000 GBX LSE -8,71%
BRIDGEBIO PHARMA
78,3300 USD NASDAQ 0,00%
IONIS PHARMACEUT
84,4600 USD NASDAQ 0,00%
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