Ionis progresse après que le médicament contre les troubles neurologiques rares s'est révélé prometteur dans une petite étude
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O augmentent de 2,3 % à 62,4 $ avant le marché

** IONS déclare que son médicament expérimental, le zilganersen, a amélioré la capacité de marcher chez les patients atteints d'une maladie neurologique rare, progressive et souvent mortelle, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de stade précoce à tardif

** Dans une étude portant sur 54 patients, ceux qui ont reçu une dose de 50 mg de zilganersen ont montré une amélioration statistiquement significative de la vitesse de marche, évaluée par un test de marche de 10 mètres, une évaluation de la mobilité fonctionnelle, à 61 semaines

** Le médicament expérimental est en cours de développement pour traiter la maladie d'Alexander, une affection qui endommage les cellules du cerveau et provoque des problèmes de mouvement, de parole et de déglutition, souvent dès la petite enfance

** À la dernière clôture, l'action IONS était en hausse de 74,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IONIS PHARMACEUT
61,5000 USD NASDAQ +0,80%
A lire aussi

