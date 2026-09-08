Ionis Pharma s'effondre après l'échec d'un médicament cardiaque lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action d'Ionis Pharmaceuticals ( IONS.O ) recule de 12,7 % à 50,70 dollars avant l'ouverture du marché

** Novartis NOVN.S et Ionis ont annoncé vendredi soir que leur médicament expérimental, le pelacarsen, n'avait pas réduit le risque de crises cardiaques et d'AVC majeurs chez les patients présentant un facteur de risque génétique, lors d'un essai clinique de phase avancée

** Le médicament a réussi à réduire un type dangereux de cholestérol génétique, le Lp(a), mais il n’a pas amélioré les résultats globaux en matière de santé cardiaque

** L’échec de cet essai a eu un impact négatif sur la perception du secteur biopharmaceutique, car la réduction du Lp(a) “n’a pas permis de réduire les événements cardiovasculaires dans l’ensemble de la population”, selon les analystes de Leerink Partners

** Les médicaments d’Amgen AMGN.O ) et d’Eli Lilly ( LLY.N ) “réduisent davantage la Lp(a) que le pelacarsen” et pourraient désormais faire l’objet d’une surveillance accrue – selon une société de courtage

** L'action Amgen recule de 5 % à 415,01 $ avant l'ouverture

** À la clôture d'hier, IONS affichait une baisse de 26,6 % depuis le début de l'année