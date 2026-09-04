Ionis Pharma en hausse après l'autorisation par la FDA américaine d'un traitement contre une maladie cérébrale rare

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4 septembre - ** L'action d'Ionis Pharmaceuticals

IONS.O progresse de 1,5% à 59 dollars en pré-ouverture

** Jeudi en fin de journée, la FDA américaine a approuvé le traitement de la société destiné à soigner une maladie rare affectant le cerveau

** Le médicament injectable d’Ionis, le zilganersen, commercialisé sous le nom de Zanvastro, peut être utilisé pour traiter les adultes et les enfants atteints de la maladie d’Alexander, un trouble neurologique qui endommage les cellules cérébrales et entraîne des troubles de la motricité, de la parole et de la déglutition

** Dans une étude de phase précoce à avancée , les patients ayant reçu une dose de 50 mg de Zanvastro ont présenté une amélioration statistiquement significative de leur vitesse de marche, évaluée par un test de marche sur 10 mètres à 61 semaines

** Le Zanvastro sera disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines – IONS

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 26,5% depuis le début de l’année