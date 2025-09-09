Ionis Pharma en hausse après l'attribution par la FDA de l'étiquette de "thérapie révolutionnaire" à un médicament contre les maladies neurologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O ont augmenté de 3,7 % à 63,24 $

** IONS déclare que la FDA américaine a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire à son médicament expérimental, ION582, pour le traitement d'une maladie neurologique rare appelée syndrome d'Angelman

** Le syndrome d'Angelman est une maladie génétique rare qui affecte principalement le système nerveux et qui se caractérise par des retards de développement, des troubles de la parole et une attitude joyeuse

** L'étiquette de la FDA est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** IONS déclare avoir commencé une étude de phase avancée pour ION582 plus tôt cette année **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 75,1 % depuis le début de l'année