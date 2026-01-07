Ionis atteint son plus haut niveau depuis sept ans après que son partenaire GSK a révélé les résultats prometteurs d'un essai sur l'hépatite B

7 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O augmentent de 4,8 % à 85,41 $, atteignant leur plus haut niveau depuis près de sept ans

** Le partenaire de la société, GSK GSK.L , annonce des résultats positifs pour le traitement de l'hépatite B dans le cadre d'un essai en phase finale

** Le médicament, sous licence de IONS, bloque la réplication du virus de l'hépatite B et réduit la production de protéines liées à l'infection

** Le médicament pourrait générer des ventes annuelles de plus de 2 milliards de livres (2,70 milliards de dollars), selon GSK

** GSK prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché au cours du premier trimestre 2026

** Le prix de l'action IONS a plus que doublé en 2025