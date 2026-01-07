 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ionis atteint son plus haut niveau depuis sept ans après que son partenaire GSK a révélé les résultats prometteurs d'un essai sur l'hépatite B
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O augmentent de 4,8 % à 85,41 $, atteignant leur plus haut niveau depuis près de sept ans

** Le partenaire de la société, GSK GSK.L , annonce des résultats positifs pour le traitement de l'hépatite B dans le cadre d'un essai en phase finale

** Le médicament, sous licence de IONS, bloque la réplication du virus de l'hépatite B et réduit la production de protéines liées à l'infection

** Le médicament pourrait générer des ventes annuelles de plus de 2 milliards de livres (2,70 milliards de dollars), selon GSK

** GSK prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché au cours du premier trimestre 2026

** Le prix de l'action IONS a plus que doublé en 2025

Valeurs associées

GSK
1 901,000 GBX LSE +0,08%
IONIS PHARMACEUT
84,4800 USD NASDAQ +3,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank