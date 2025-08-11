 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 698,24
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IO Biotech chute après qu'un vaccin contre le cancer a manqué de peu l'objectif principal d'une étude de stade avancé
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 août - ** Les actions de la société de biotechnologie IO Biotech IOBT.O chutent de19,9 % à 1,45 $ après avoir fait un bond de plus de 50 % dans les échanges avant la mise sur le marché

** La société déclare que les patients traités avec son vaccin expérimental contre le cancer, en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N , ont montré une amélioration dans un objectif d'étude tardif, mais ont manqué de peu l'objectif principal, car les résultats n'ont pas montré de signification statistique

** La société affirme que les données de l'étude ont montré que les patients sous traitement combiné ont connu une progression plus lente de la maladie, avec un rapport de risque de 0,77; cependant, le résultat n'était pas statistiquement significatif, car la valeur p de 0,056 était légèrement supérieure au seuil de 0,045

** Malgré l'échec, le vaccin a permis d'améliorer la survie sans progression chez les patients atteints d'un cancer de la peau avancé dans le cadre d'une étude de phase avancée

** La société prévoit de rencontrer la FDA américaine cet automne pour discuter des données et des prochaines étapes en vue d'une éventuelle demande d'homologation

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de61,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MERCK
79,941 USD NYSE -0,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank