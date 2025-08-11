IO Biotech chute après qu'un vaccin contre le cancer a manqué de peu l'objectif principal d'une étude de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 août - ** Les actions de la société de biotechnologie IO Biotech IOBT.O chutent de19,9 % à 1,45 $ après avoir fait un bond de plus de 50 % dans les échanges avant la mise sur le marché

** La société déclare que les patients traités avec son vaccin expérimental contre le cancer, en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N , ont montré une amélioration dans un objectif d'étude tardif, mais ont manqué de peu l'objectif principal, car les résultats n'ont pas montré de signification statistique

** La société affirme que les données de l'étude ont montré que les patients sous traitement combiné ont connu une progression plus lente de la maladie, avec un rapport de risque de 0,77; cependant, le résultat n'était pas statistiquement significatif, car la valeur p de 0,056 était légèrement supérieure au seuil de 0,045

** Malgré l'échec, le vaccin a permis d'améliorer la survie sans progression chez les patients atteints d'un cancer de la peau avancé dans le cadre d'une étude de phase avancée

** La société prévoit de rencontrer la FDA américaine cet automne pour discuter des données et des prochaines étapes en vue d'une éventuelle demande d'homologation

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de61,4 % depuis le début de l'année