Invivyd progresse grâce à un essai de phase avancée testant l'anticorps COVID contre les vaccins à ARNm

3 février - ** Les actions du développeur de médicaments Invivyd IVVD.O augmentent de 5,17% à 1,83 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle a lancé un essai de stade avancé testant son anticorps expérimental COVID VYD2311 contre des vaccins ARNm

** L'étude portera sur environ 210 personnes et comparera la sécurité; elle testera également l'utilisation conjointe de l'anticorps et des vaccins

** La FDA a demandé à l'entreprise de suivre de près l'inflammation cardiaque, un effet secondaire rare observé précédemment après les vaccinations à ARNm

** Le VYD2311 est un anticorps à action unique conçu pour protéger contre les variantes actuelles du COVID; il utilise la même plate-forme que le médicament IVVD qui a été autorisé précédemment

** Les actions ont augmenté de 457 % en 2025