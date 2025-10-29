 Aller au contenu principal
Invitation Homes dépasse ses estimations de recettes grâce à une forte demande de logements locatifs aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 23:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Invitation Homes INVH.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, aidé par une forte demande de logements locatifs unifamiliaux.

La société d'investissement immobilier, qui loue environ 85 000 logements sur 16 marchés américains, a déclaré un chiffre d'affaires de 688,2 millions de dollars pour le trimestre du 30 septembre, contre 675,1 millions de dollars estimés par les analystes.

La société a déclaré des fonds d'exploitation de base de 47 cents par action pour le troisième trimestre, conformes aux estimations des analystes.

Elle s'attend à ce que les fonds d'exploitation de base pour 2025 se situent entre 1,90 et 1,94 dollar par action, le point médian de cette fourchette étant également conforme aux estimations.

La FPI basée à Dallas, au Texas, a déclaré une croissance des loyers de renouvellement des magasins comparables de 4,5% au cours du trimestre, reflétant les augmentations de loyer pour les locataires existants qui renouvellent leurs baux.

