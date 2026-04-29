Invitation Homes dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à un taux d'occupation élevé

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29 avril - La société d'investissement immobilier Invitation Homes INVH.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street, grâce à des taux d'occupation et de renouvellement élevés.

Le plus grand bailleur américain de maisons individuelles bénéficie depuis longtemps d'une pénurie chronique de logements à travers le pays, ce qui contribue à maintenir des taux d'occupation élevés et à soutenir des hausses de loyer régulières au fil du temps.

* La société, basée à Dallas, au Texas, a annoncé un chiffre d'affaires de 734 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour le premier trimestre, contre une estimation des analystes de 680,2 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), selon les données compilées par LSEG.

* L'action de la société a progressé de 1,21% après la clôture.

* La société a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* “Le taux d'occupation est en hausse, la croissance des loyers des nouveaux baux est redevenue positive en avril, et nos résidents continuent de rester plus longtemps”, a déclaré le directeur général Dallas Tanner.

* Elle a annoncé une croissance des loyers des nouveaux baux à périmètre constant de 3,7%, reflétant les hausses de loyer pour les nouveaux locataires.