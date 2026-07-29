Invitation Homes dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à des taux de renouvellement élevés ; la société revoit à la hausse ses prévisions annuelles de FFO

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La société d'investissement immobilier Invitation Homes INVH.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street, grâce à des taux d'occupation et de renouvellement élevés.

Le plus grand bailleur américain de maisons individuelles bénéficie depuis longtemps d'une pénurie chronique de logements à travers le pays, ce qui contribue à maintenir des taux d'occupation élevés et favorise des hausses de loyer régulières au fil du temps.

Voici quelques détails:

* La société, dont le siège se trouve à Dallas, au Texas, a annoncé un chiffre d'affaires de 747,6 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 698,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* L'action de la société a progressé de 0,6% après la clôture.

* La société a relevé la fourchette basse de ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation (FFO) pour 2026 à 1,92 dollar par action, contre 1,90 dollar précédemment, et a maintenu inchangée la fourchette haute à 1,98 dollar.

* “La croissance des loyers des nouveaux baux s’est accélérée chaque mois jusqu’en juin de cette année, et la demande de logements locatifs de haute qualité reste soutenue sur l’ensemble de nos marchés”, a déclaré le directeur général Dallas Tanner.

* La société a fait état d’une croissance des loyers des nouveaux baux de 1,1% à périmètre constant, reflétant les hausses de loyer pour les nouveaux locataires. Les taux de renouvellement ont augmenté à un rythme plus soutenu, à 3,3%.