Invibes - RN S1 2022: Repli des résultats en lien avec les lourds investissements - Opinion: Achat - Objectif: 25,96 € - Potentiel: +93,7%

Actualité : RN S1

Après avoir annoncé un CA S1 de 13,27 M€ en croissance de 52,2%, Invibes publie des résultats semestriels en repli : l'EBITDA ressort en perte à -0,97 M€ vs 0,5 M€ un an plus tôt, le ROP à -1,6 M€ vs 0 et le RN à -1,74 M€ vs -0,21 M€.

Cette dégradation de la rentabilité est à mettre en relation avec les lourds investissements engagés par le groupe dans le cadre de sa feuille de route 2024 (i.e. atteindre le cap de 100 M€ de CA).

Il a ainsi procédé à de nombreux recrutement afin de disposer désormais d'équipes commerciales dans 15 pays et de renforcer les fonctions transversales. En un an, les effectifs sont ainsi passés de 115 ETP à 198 au 30 juin 2022 (+72%). Le poids des frais de personnels s'en trouve mécaniquement alourdi puisqu'ils ont représenté 52,5% du CA sur le S1 (vs 38,9% au S1 2021).

Quant aux frais généraux du groupe, ils ont progressé de 146% pour représenter 23,2% du CA.