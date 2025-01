Invibes Advertising : recul de 6% de son chiffre d'affaires en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Côté perspectives, Invibes se dit "confiant dans sa capacité à retrouver rapidement le chemin de la croissance, fort de fondamentaux toujours solide et en dépit d'un contexte défavorable",

En outre, les marchés scale up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique) confirment leur dynamisme avec 4 trimestres de croissance sur l'exercice, permettant d'enregistrer une croissance sur l'année 2024 de 19% sur ces marchés.

En revanche, en France, en Espagne et en Suisse, le chiffre d'affaires recule de 20% à 13,79 millions d'euros. "En France, malgré un regain de croissance au troisième trimestre grâce à la mise en œuvre rapide de mesures correctives par le groupe, intégrant recrutements ciblés et réorganisation de l'équipe commerciale, les ventes sur la région enregistrent une nouvelle baisse notable au quatrième trimestre pénalisé par un marché difficile", a précisé Invibes Advertising.

(AOF) - Dans un environnement toujours difficile et exigeant, Invibes Advertising enregistre au quatrième trimestre 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 8,7 millions d'euros, en baisse de 16% par rapport au quatrième trimestre 2023 en base pro forma. Sur l'année 2024, le chiffre d'affaires ressort à 26,4 millions d'euros, soit une baisse de 6%. En outre, les marchés scale up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique) confirment leur dynamisme avec 4 trimestres de croissance permettant d'enregistrer une croissance sur l'année 2024 de 19% sur ces marchés.

