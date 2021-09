INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Des résultats semestriels 2021 en très forte amélioration.

Communiqué de presse

Des résultats semestriels 2021 en très forte amélioration

Paris, 29 septembre 2021 – Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale , publie des résultats semestriels 2021 en très forte amélioration, illustrant la force de son modèle international.

Données consolidées

non auditées, en K€ S1 2021 S1 2020 Δ Chiffre d'affaires 8 714 3 663 +138% Achats et charges externes (4 493) (1 873) +140% Charges de personnel (3 137) (1 732) +81% EBITDA [1] 1 084 58 x 18,6 Dotations aux amortissements et provisions (504) (349) +44% Résultat opérationnel 580 (291) na Résultat net 310 (503) na

Très forte amélioration des résultats semestriels 2021

Bénéficiant de l'accélération de son expansion internationale, avec la montée en puissance sur la période de ses bureaux européens, le Groupe affiche une forte croissance de +138% au cours des 6 premiers mois.

Cette nouvelle performance confirme le succès de la stratégie d'Invibes Advertising qui repose sur une plateforme technologique propriétaire intégrant data et intelligence artificielle pour assurer à ses clients un meilleur ciblage et une efficacité maximum de leurs campagnes.

Cette croissance remarquable se traduit directement dans les résultats dans un contexte de poursuite des investissements pour accompagner la montée en charge des activités. L'EBITDA est ainsi multiplié par 18,6 à 1,1 M€ sur la période et la marge EBITDA ressort ainsi à 12,4% du chiffre d'affaires total.

Sur la période, la rentabilité a bénéficié de plusieurs facteurs favorables :

La contribution des nouveaux marchés, un an à peine après leur ouverture en 2020, sous l'ère Covid ;

L'accélération du nombre de campagnes pan-européenne auprès de grandes enseignes internationales, portée par la montée en puissance des marchés récemment ouverts, et notamment : Sisley, Tirol Tourism, Dell, Fiat, Max Mara, Siemens et Under Armour ;

Une nouvelle progression du panier moyen du groupe, conjuguée à un accroissement du nombre de clients sur la période.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements pour un montant de 504 K€, Invibes Advertising affiche un résultat opérationnel positif de +580 K€, contre une perte opérationnelle de -291 K€ au 1er semestre 2020.

Le résultat net s'inscrit également en territoire positif dès le 1er semestre à +310 K€ contre une perte nette de -503 K€ au 1er semestre 2020.

Montée en puissance commerciale à l'international

Déjà présent dans huit pays en Europe, Invibes Advertising renforce son empreinte européenne avec une implantation dans les pays nordiques. Le Groupe a ouvert un bureau à Stockholm, avec l'arrivé de Niklas Bellander en tant que Country Director (Smartclip, SpotX, Adtoox), auquel seront affiliées deux antennes à Copenhague et à Oslo.

Fort désormais d'un maillage puissant en Europe, Invibes Advertising poursuit son expansion internationale et s'étend également hors des frontières européennes, avec l'implantation dans deux nouveaux marchés clés : les Emirats Arabes Unis avec l'ouverture d'un bureau à Dubaï, et l'Afrique du Sud avec l'ouverture d'un bureau à Johannesburg, dirigés respectivement par Wissam Azzi (ex. Carat, Digital Venture) et Linda Snyman (ex. TheSpaceStation, Clockwork), nommés Country Directors.

Invibes Advertising a également recruté de nombreux collaborateurs commerciaux dans les structures existantes, notamment : Mitchel Van Boven (ex. Ad Alliance, RTL, Strandwacht) Directeur Commercial basé à Amsterdam, Ben Weiss (ex. Vibrant, Hamburg First), Directeur Commercial basé à Hamburg, Max Stern (ex. Burda, Red Bull) basé à Munich.

Le déploiement du réseau Invibes ID Network s'accélère

Le réseau Invibes ID Network lancé par Invibes Advertising a pour objectif de s'appuyer sur les emails hash que les visiteurs des sites Internet acceptent de communiquer, enfin de pourvoir offrir des services d'analyse et d'intelligence data très poussés auprès de ses clients, agences et annonceurs. Les premières intégrations ont été réalisées et plusieurs déploiements sont en cours partout en Europe marquant une étape importante en vue de la création d'une offre technologique à valeur ajoutée intégrée à l'offre publicitaire d'Invibes Advertising.

Structuration des équipes de direction en ordre de marche pour accélérer la croissance future

Afin d'accompagner sa dynamique et accompagner sa croissance future, Invibes Advertising a renforcé sa direction avec la nomination de Dale Fernandes (VP Marketing, Londres), Daniela Fendt (VP Operations, Munich), Carol Van der Donck (VP Technology, Gent) et Eliot Maricou (VP Finance, Gent).

Au total, Invibes Advertising a recruté 59 nouveaux collaborateurs au 1er semestre 2021, portant l'effectif total à 158 personnes au 30 juin 2021 contre 106 à fin 2020.

Perspectives

Fort d'un excellent 1er semestre, Invibes Advertising est confiant dans le maintien d'un rythme de croissance soutenu au 2ème semestre 2021.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T3 2021, le 13 octobre 2021, après bourse

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

[1] EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions

