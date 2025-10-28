INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025.

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025

Baisse de 17,3 % du chiffre d'affaires dans un contexte de transition stratégique

Poursuite du recentrage sur les marchés européens clés avec la fermeture de la filiale en Suisse

Accélération du déploiement de la plateforme Fusion, moteur de la stratégie IA du Groupe

Paris, le 28 octobre 2025 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre l'exercice 2025.

Au troisième trimestre 2025, Invibes enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 4,3 M€ en baisse de 17,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent. En cumul sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort ainsi à 13,7 M€ en baisse de 10,1%, dans un marché publicitaire digital toujours marqué par la prudence des annonceurs et un contexte concurrentiel intense.

Cette évolution reflète la poursuite du recentrage stratégique engagé depuis le début de l'exercice, destiné à renforcer les fondamentaux du Groupe et à consolider sa trajectoire vers un modèle structurellement rentable.

Au cours du trimestre, Invibes a poursuivi la rationalisation de son empreinte géographique avec la fermeture de sa filiale suisse, après celles opérées sur les marchés dits « start-up ».

Le Groupe concentre désormais ses ressources et ses investissements sur ses principaux hubs européens à fort potentiel — France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique — dans une logique de simplification, d'efficacité opérationnelle et de création de valeur durable.

Accélération du déploiement de Fusion, la plateforme propriétaire d'IA générative

En parallèle, Invibes a poursuivi l'exécution de sa stratégie d'innovation, avec la montée en puissance de Fusion, sa nouvelle génération de solutions publicitaires basées sur l'intelligence artificielle générative.

Cette plateforme propriétaire associe de manière unique création automatisée de contenus et optimisation intelligente du ciblage au sein d'un écosystème unifié, offrant aux marques des formats inspirés des Social Ads plus immersifs et performants.

Adoptée par plusieurs grandes enseignes internationales, Fusion confirme sa capacité à améliorer significativement les taux d'attention et l'efficacité publicitaire, ouvrant la voie à une nouvelle ère du display digital.

A cette occasion, Nicolas Pollet et Kris Vlaemynck, co-CEO de Invibes déclarent :

« Ce troisième trimestre s'inscrit dans la continuité de la transformation engagée depuis le début de l'année. Nous avons désormais une organisation plus agile, concentrée sur nos marchés les plus porteurs, et une offre technologique qui se distingue par sa capacité à allier performance et innovation. En intégrant l'intelligence artificielle au cœur de nos solutions publicitaires, nous redéfinissons les standards du display digital et créons les conditions d'un retour à la croissance rentable. »

