INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026.

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026

Baisse du chiffre d'affaires, principalement pénalisé par le marché français

Fusion franchit une nouvelle étape avec le lancement prévu en septembre de ses premiers produits publicitaires pour la Connected TV

Intégration et premiers tests en cours avec un partenaire audiovisuel de premier plan

Discussions avancées avec plusieurs autres acteurs de l'écosystème CTV pour créer le réseau de distribution

Paris, le 28 juillet 2026 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, Invibes enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 7,6 M€, en baisse de 19,7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution reste principalement pénalisée par la performance du marché français, qui concentre près de trois-quart du recul enregistré sur le semestre.

Dans ce contexte, Invibes poursuit ses efforts pour renforcer sa dynamique commerciale sur ses marchés européens clés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique), tout en poursuivant le développement de solutions technologiques différenciantes destinées à renforcer durablement sa proposition de valeur.

Fusion franchit une nouvelle étape avec son extension à la Connected TV

Lancée commercialement en septembre 2025, Fusion, la plateforme propriétaire d'intelligence artificielle générative d'Invibes, poursuit son déploiement avec son extension à l'univers de la Connected TV (CTV).

Une première intégration technique est actuellement en cours auprès d'un partenaire audiovisuel de premier plan. Les phases d'intégration et de tests seront menées au cours de l'été en vue d'un démarrage opérationnel en septembre 2026.

Avec cette nouvelle offre, Invibes entend apporter à la CTV des technologies publicitaires digitales de pointe, alimentées par l'intelligence artificielle, combinant automatisation de la création, personnalisation avancée et contextualisation afin de proposer des expériences publicitaires plus pertinentes et plus engageantes.

Le Groupe se positionne ainsi sur un segment en développement rapide, porté par la convergence progressive entre les usages de la télévision et les technologies de la publicité digitale.

En parallèle, Invibes est engagé dans des discussions avancées avec plusieurs autres acteurs de l'écosystème CTV, notamment des groupes audiovisuels, plateformes de streaming, opérateurs télécoms, chaînes FAST et agrégateurs, afin d'élargir progressivement le réseau de distribution de ses solutions.

Ces développements s'inscrivent dans la stratégie engagée autour de Fusion, avec une triple ambition : poursuivre le développement de solutions publicitaires différenciantes, faire progressivement évoluer Fusion vers un socle technologique pouvant être déployé dans différents environnements et développer de nouveaux modes de commercialisation, notamment à travers un modèle de licence destiné aux acteurs média et aux agences.

Prochaine publication : Résultats du 1 er semestre 2026, le 29 septembre 2026 (post bourse)

À propos d'Invibes Advertising

Chez Invibes, notre mission est de créer un impact positif pour les marques et de générer des résultats commerciaux grâce à des solutions publicitaires performantes, qui valorisent la singularité de chaque campagne.

La technologie propriétaire d'Invibes exploite des solutions alimentées par l'intelligence artificielle générative (GenAI) pour renforcer l'impact des campagnes—offrant des expériences publicitaires hyper-personnalisées et axées sur la performance, adaptées à chaque audience et à chaque contexte. En combinant des créations hyper-personnalisées et un ciblage précis, Invibes garantit que les campagnes résonnent profondément avec les consommateurs, générant un engagement inégalé, une amélioration de la notoriété et un impact commercial réel pour les annonceurs.

Pour collaborer avec des entreprises mondiales de premier plan comme Microsoft, Coca-Cola, IKEA, Volkswagen ou H&M, nous comptons sur des personnes exceptionnelles. Chez Invibes, nous cultivons un environnement dynamique et ouvert qui favorise l'innovation, la croissance et les #GoodVibes, qui se reflètent auprès de nos clients.

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Invibes Advertising est cotée sur Euronext

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