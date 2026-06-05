Investissements alternatifs : les géants européens affichent leur résilience

(Zonebourse.com) - Selon Fitch Ratings, les grands gestionnaires européens d'investissements alternatifs ont fait preuve de résilience face aux difficultés macroéconomiques en 2025 et au premier trimestre 2026. En effet, les flux de capitaux continuent d'affluer vers un nombre réduit d'acteurs alternatifs bien établis.

L'environnement macroéconomique continue de peser sur la conduite des investissements. La situation est encore aggravée par la persistance des tensions géopolitiques. Malgré cela, l a plupart des gestionnaires alternatifs européens cotés ont enregistré une hausse de leurs investissements sur un an au cours des douze mois clos fin mars 2026 . La collecte a été plus laborieuse que d'habitude, mais elle est restée solide. Les gestionnaires européens cherchent par ailleurs de plus en plus à élargir leur base d'investisseurs, leurs canaux de distribution et la gamme de stratégies proposées.

Fitch considère "favorablement le gain de taille réalisé par les acteurs du secteurs ainsi que leurs efforts de diversification de leur activité". Il est toutefois très important pour ces acteurs de maîtrise les risques opérationnels et réputationnels qui en découlent. Les structures semi-liquides destinées aux investisseurs particuliers font notamment l'objet d'une attention accrue en raison des pressions potentielles qu'elles pourraient engendrer en période de tensions sur les marchés. Une montée de l'aversion au risque pourrait en effet provoquer des rachats importants. La participation des investisseurs particuliers aux actifs privés reste limitée en Europe et le secteur n'a pas connu de retraits nets significatifs.

Toutefois, la croissance attendue de ce canal de distribution créera de nouveaux défis en matière de gestion de la liquidité.

L'essor des marchés privés en Europe s'accompagne également d'un renforcement de la surveillance réglementaire, notamment concernant l'interconnexion des marchés, les méthodes de valorisation et la gouvernance. Les valorisations d'actifs privés demeurent par nature subjectives et tendent souvent à réagir avec retard par rapport aux marchés cotés. La faiblesse de l'activité réduit en outre le nombre de références de marché disponibles pour établir ces valorisations.

Fitch s'attend à ce que les différents acteurs du marché surveillent de plus en plus étroitement les méthodes de valorisation, dans un contexte où l'environnement macroéconomique et les bouleversements liés à l'intelligence artificielle pourraient mettre significativement à l'épreuve les performances d'investissement.

Parmi les opérations de fusions-acquisitions marquantes récemment annoncées figurent l'acquisition par EQT du spécialiste du marché secondaire Coller Capital, le rachat par CVC du gestionnaire de crédit Marathon Asset Management, ainsi que le partenariat stratégique conclu entre ICG et Amundi. Fitch s'attend à ce que la consolidation du secteur prenne de l'ampleur alors que la concurrence s'intensifie.

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