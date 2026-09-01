Investissement thématique : la grande inconnue des épargnants français

(Zonebourse.com) - Les épargnants et investisseurs français prennent de plus en plus conscience des grandes tendances de fond qui bouleversent l'économie mondiale. Pourtant, une nouvelle étude initiée à la demande de WisdomTree (spécialiste mondial de l'innovation financière et fournisseur d'ETF qui gère plus de 160 milliards de dollars d'actifs) révèle que la majorité d'entre eux ignore encore comment transformer ces convictions en choix d'investissement concrets.

Cette enquête a été réalisée par Opinium (institut d'études de marché, de sondages et de conseil en stratégie fondé en 2007) pour WisdomTree auprès de 4 000 adultes disposant d'au moins 5 000 livres/euros d'épargne ou d'investissements, résidant au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie, avec 1 000 répondants par pays. WisdomTree gère 9,6 MdsUSD d'actifs répartis sur 21 ETF thématiques cotés en Europe.

L'enquête thématique menée par WisdomTree auprès des particuliers montre que 77% des épargnants et investisseurs en France affirment ne pas connaître l'investissement thématique. Un chiffre qui souligne le manque de pédagogie, alors même que des tendances structurelles majeures, telles que l'intelligence artificielle, prennent de l'ampleur.

Les résultats montrent que le véritable enjeu n'est pas l'absence d'intérêt pour les thématiques de long terme, mais plutôt le manque de confiance sur la façon d'y accéder. Six épargnants/investisseurs français sur dix (60%) affirment ne pas être en mesure d'identifier les thématiques les plus prometteuses à moyen terme.

1 Français sur 2 refuse de tout miser sur un seul thème

Cette incertitude façonne la perception qu'ont les investisseurs de l'exposition thématique. Parmi les épargnants et investisseurs français interrogés, 54% affirment ne pas souhaiter se cantonner à un seul thème, par crainte de rater d'autres opportunités, tandis que 45% déclarent préférer une exposition à deux ou trois thèmes afin de mieux équilibrer leur portefeuille.

Les données indiquent un marché en transition. Les épargnants et investisseurs français sont conscients des mutations majeures à l'oeuvre. Pourtant, nombre d'entre eux attendent toujours des repères concrets pour intégrer les approches thématiques à leurs portefeuilles.

La perception du risque renforce ce besoin de structure. L'incertitude sur les marchés, tout comme le risque réglementaire ou politique, sont cités comme des freins ou des motifs d'inquiétude par respectivement 32% et 21% des épargnants et investisseurs. Cela met en évidence la nécessité d'adopter une approche réfléchie en matière d'investissement thématique ainsi que l'attrait pour la diversification, qu'elle s'applique à un seul thème ou à plusieurs.

"L'investissement thématique en France bénéficie d'un fort potentiel de croissance. Toutefois, tout dépendra du niveau de sensibilisation. Les investisseurs cherchent à capter les grandes tendances de long terme, tout en préservant à la fois la diversification et la discipline dans leur portefeuille. Cela confère une place majeure aux approches thématiques, à la fois transparentes et rigoureusement structurées, capables d'offrir aux investisseurs un accès plus sûr à ces opportunités ; un domaine où les ETF se révèlent particulièrement pertinents", déclare Ivana Davau, directrice des ventes pour les régions francophones et le Benelux pour WisdomTree.

1 Français sur 3 prêt à placer son épargne dans l'IA

En parallèle, la confiance envers les grandes tendances de fond à long terme reste solide. L'intelligence artificielle revêt un intérêt majeur : 34% des épargnants et investisseurs français citent les logiciels liés à l'IA, tandis que 24% évoquent les infrastructures associées comme des thématiques d'investissement qui devraient monter en puissance pendant les cinq prochaines années.

Les résultats révèlent qu'il existe une réelle opportunité pour renforcer la compréhension de l'investissement thématique en France. A mesure que les investisseurs apprivoisent cette catégorie, la question ne sera plus tant de décider s'ils veulent s'exposer à des thèmes de long terme, mais plutôt de déterminer comment y accéder avec méthodologie et diversification.

Interrogés sur comment ils pourraient accéder aux investissements thématiques, les épargnants et investisseurs français ont majoritairement répondu "ne sait pas" (19%), révélant ainsi un manque d'information quant aux possibilités qui s'offrent à eux. Les ETF thématiques, qui totalisent plus de 115 MdsUSD d'actifs sous gestion en Europe, n'ont été mentionnés que par 12% des personnes interrogées.

"Les épargnants ainsi que les investisseurs français se montrent particulièrement attentifs aux grandes tendances qui façonnent l'économie mondiale, à commencer par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas tant la reconnaissance de l'importance de ces enjeux qui pose problème, mais plutôt la façon de transformer cette conviction en choix d'allocation d'actifs. Nos analyses révèlent que les ETF sont encore sous-exploités pour s'exposer à des thématiques de long terme, de nombreux investisseurs hésitant à s'appuyer sur un seul thème ou à devoir sélectionner eux-mêmes les sociétés susceptibles de réussir. Ainsi, une approche multi-thématique, orientée vers les thèmes jugés les plus pertinents et porteurs du moment, peut tout à fait répondre aux attentes des investisseurs et épargnants français", souligne Pierre Debru, directeur de la recherche Europe pour WisdomTree.

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