Investissement stratégique pour Volvo Construction Equipment

(AOF) - Volvo Construction Equipment a dévoilé un investissement stratégique dans la production de pelles sur chenilles. Le groupe va investir 2,4 milliards de couronnes suédoises, environ 220 millions d’euros, sur trois sites en Corée du Sud, en Suède et en Amérique du Nord. La majeure partie des fonds sera consacrée au premier. L’objectif est d’augmenter les capacités de production proche des marchés clés en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant des délais de livraison plus courts.

Avec cette approche, Volvo Construction Equipment va réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement grâce à une production localisée qui devrait diminuer la dépendance à la logistique longue distance.

Dans le détail, le groupe prévoit de moderniser le site de Changwon en Corée du Sud, afin de sécuriser les volumes et les capacités mondiaux en Asie. Pour la production en Europe, c'est la Suède qui a été sélectionnée mais la décision finale concernant le lieu, le périmètre et le calendrier sera connue plus tard cette année. Enfin, une ligne d'assemblage de pelles sera installée dans l'usine existante de Shippensburg aux États-Unis.

