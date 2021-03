investissement responsable : quid du "S" d'ESG ?

(Crédits photo : Adobe Stock)

Tribune libre. Par Thomas Trsan, ESG Investing Specialist chez Vontobel

À l'heure où l'ESG se généralise, les questions environnementales occupent le devant de la scène, tandis que les critères de gouvernance sont déjà pris en compte depuis longtemps par les investisseurs. Dans une démarche visant à respecter l'ensemble de l'acronyme, les investisseurs se concentrent désormais de plus en plus sur le "S" de l'ESG en recherchant des opportunités d'investissement en phase avec les ODD "sociaux" des Nations unies. Alors que l'impact social est certainement le plus difficile à atteindre et à mesurer, les entreprises à fort impact social jouissent de business modèles évolutifs et économiquement viables qui peuvent entraîner un changement social positif, tout en générant également des rendements financiers avec un fort potentiel de croissance des revenus.

D'après les dernières données disponibles de l'OMS, 1,3 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à des soins de santé efficaces. 1 milliard de personnes sont privées d'une éducation abordable selon l'ONU et 2 milliards d'adultes n'ont pas de compte bancaire et ne peuvent donc pas accéder aux services financiers de base, ce qui a pour conséquence d'exacerber la pauvreté. Dans tous ces domaines, la technologie agit en tant que catalyseur en alimentant des solutions et des services à destination des populations mal desservies.

Dans le domaine des soins de santé, la télémédecine est une des clés du problème. Aux États-Unis, elle constitue un marché en pleine croissance car les économies par patient peuvent atteindre 70 % quand elle est choisie comme alternative à une consultation physique chez le médecin.

Dans le domaine de l'éducation, la réduction des coûts et la pénétration géographique sont essentielles. Bien que les projections estiment qu'environ 8000 milliards de dollars seront dépensés dans le monde pour l'accès à l'éducation d'ici 2025, 500 millions d'étudiants n'en bénéficieront pas. Pour remédier à cette situation, la société américaine Chegg propose des services d'éducation accessibles à un grand nombre de personnes vivant dans des zones urbaines et rurales grâce à des services de locations de manuels numériques et physiques et des cours particuliers en ligne.

Selon la Banque mondiale, l'extrême pauvreté dans le monde devrait augmenter en 2020 pour la première fois en 20 ans. Sur les marchés émergents, la fintech numérique a la capacité de procurer à 1,6 milliard d'individus des services financiers de base. Elle représente également un gain d'efficacité considérable pour les agriculteurs vivant dans des zones reculées. Cela leur permet de pouvoir payer leurs factures en un clic depuis une application mobile au lieu d'avoir à se rendre au village et de faire la queue pendant des heures à la banque. Un acteur important dans ce secteur est la HFDC Bank, la plus grande banque indienne qui propose des services bancaires, des prêts immobiliers et à la consommation dans les zones urbaines et rurales de l'Inde.

Lorsque l'on recherche des entreprises à fort impact social, il est important de s'assurer que leurs services sont liés à des tendances structurelles de long terme et qu'elles bénéficient d'un soutien gouvernemental et politique pérenne. Cela signifie que ces entreprises doivent avoir une forte exposition aux bénéfices du thème sous-jacent qu'elles prétendent aborder, tandis que leurs solutions et produits doivent être capables d'entraîner un changement systémique dans les pays où elles opèrent.