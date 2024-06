Investir sur les ressources naturelles : une nouvelle donne ?

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le secteur des ressources naturelles est gigantesque et passionnant. On distingue habituellement les matières premières énergétiques (pétrole, gaz, charbon…), industrielles (fer, cuivre, Nickel, …), agricoles (blé, mais, riz, …) et précieuses (or, diamant, argent métal…).

Chaque matière première évolue dans son propre écosystème, ses propres spécificités et sensibilités, à commencer bien sûr par la première d'entre elles, le pétrole. Leurs relations avec le cycle économique sont particulièrement fortes pour les matières premières industrielles : le graphique suivant montre la relation entre l'indice MPI Industriel des USA, et l'indice CRB des matières premières industrielles…

Evolution comparée entre l’indice MPI Industriel américain et l’indice CRB. (source : LSEG Datastream and Yardeni Research)

Pour les matières premières agricoles, les relations avec les matières premières énergiques sont réelles car certaines productions agricoles peuvent avoir des débouchés non alimentaires en raison de la hausse des prix de l'énergie. Par ailleurs, les paramètres météorologiques sont particulièrement suivis…D'une manière générale, les paramètres d'offre son aussi importants voir plus importants que les paramètres de demande pour comprendre l'évolution des prix. Pour les matières premières énergétiques, par exemple, les décisions de réduction de production de l'OPEP comptent parfois plus que la croissance économique mondiale, pour comprendre la tendance des prix…

On rattache souvent l'évolution parfois rapide des prix des matières premières, à l'inflation générale. Le graphique suivant montre le lien significatif entre l'inflation anticipée par les obligations…

Evolution comparée entre l’inflation anticipée et l’indice CRB. (source : LSEG Datastream and Yardeni Research)

Actuellement, l'investissement dans les matières premières nous semble attractif Nous avançons deux arguments clés.

Le premier est que la tendance des prix devrait rester durablement bien orientée dans le futur, essentiellement pour des raisons d'offre. Les prix resteront tendus en raison de :

La hausse des coûts de production (y compris du recyclage) et de financement des groupes concernés (les banques peuvent refuser purement et simplement le financement d'entreprises de production de charbon ou de pétrole).

La baisse des investissements dans de nouvelles mines ou de nouvelles capacités d'extraction d'une façon générale.

Les contraintes ESG, qui parfois interdisent le lancement de nouveaux projets d'activité extractive.

La demande, elle, devrait rester soutenue, car les économies émergentes, dont la Chine et l'Inde, mais aussi de nombreux pays de taille conséquente, resteront très demandeurs de ressources naturelles d'une manière générale, au fur et à mesure de l'augmentation du niveau de vie de leurs populations. Par ailleurs, la décarbonation de la croissance économique passe par la mise en place de production d'énergie renouvelable…dont les équipements sont eux-mêmes gourmands en métaux comme le cuivre ! …sans parler des besoins considérables de Lithium et de Cobalt pour la production de batteries.

Le second est la contreperformance du cours des actions des secteurs matières premières reflétés par les indices Factset (Pétrolières : « Energy Minerals » et mines :« Non Energy Minerals »), relativement à leurs performance fondamentales (bénéfice par action, BPA), comme le montre les graphiques ci-dessous.

Source : Factset, Phiadvisor Valquant

Source : Factset, Phiadvisor Valquant

En conséquence, l'évaluation de ces deux secteurs représentatifs des matières premières est attractive…Ce qui nous amène à les recommander à l'achat. Parmi les actions qui nous semblent actuellement bénéficier d'une bonne dynamique boursière, nous avons relevé, aux USA et au CANADA : Arch Coal, Freeport Mc Moran, Cameco Corp, Suncor Energy, Tech Ressources, Wheaton Precious Metals et en Europe : Eramet, Total Gabon, Maurel & Prom, Galp Energia…

Le 4 juin 2024

Eric Galiegue, analyste financier indépendant, membre de la SFAF et du Cercle des Analystes Indépendants.

Fondateur de Valquant, associé de Phiadvisor Valquant