Investir durable avec les ETF : un moyen simple de verdir votre portefeuille

Selon une enquête récente, 6 Français sur 10 déclarent accorder de l'importance notamment aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs placements, citant comme priorités la lutte contre la pollution (76%), les droits humains (73%) et l'emploi (72%). (Crédits photo : Adobe Stock)

De plus en plus d'investisseurs souhaitent donner du sens à leur portefeuille, en y introduisant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (on parle de critères ESG). Cette tendance est mondiale et elle se concrétise par l'achat d'ETF afind e construire des portefeuilles plus responsables. explications.

Selon une enquête récente, 6 Français sur 10 déclarent accorder de l'importance notamment aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs placements, citant comme priorités la lutte contre la pollution (76%), les droits humains (73%) et l'emploi (72%).

Mais cet engouement est mondial : dès mi 2021, les flux d'investissement vers les placements durables avaient déjà atteint plus de 82% du total de l'année 2020 (274 milliards USD sur le premier semestre 2021 contre 331 milliards USD pour l'année 2020).

Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les fonds indiciels, dont les ETF, pour construire des portefeuilles plus responsables : 64% des ETF créés en Europe en 2020 intègrent des critères durables , et les actifs des ETF européens sur ce segment ont plus que triplés en seulement un an.

Pourquoi investir durablement ?

Au-delà du fait que cela donne l'opportunité d'aligner ses placements sur ses valeurs, nous considérons qu'il y a deux bénéfices majeurs à l'investissement durable :

• Rendre son portefeuille plus résilient – car le risque climatique est un risque d'investissement

Bien sûr, pour un investisseur, s'engager est important, mais cela va plus loin : nous encourageons tous les investisseurs à reconnaître le risque climatique, et tous les risques ESG en général, comme un risque d'investissement.

En effet, l'évolution vers une économie durable passera par 3 types de risques : risques physiques, risque de responsabilité et risque de transition. Ces risques ont, selon nous, encore tendance à être sous-estimés par le marché. Nous considérons que les entreprises qui agissent de façon durable sont mieux préparées à affronter les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'avenir. Elles représentent ainsi un meilleur gage de résilience pour les portefeuilles de nos clients.

• Cibler un meilleur potentiel de performance – car les entreprises responsables ont de l'avenir

Nous encourageons également les investisseurs à reconnaître cette transition vers un monde durable comme une opportunité d'investissement. Nous pensons, en effet, que les portefeuilles intégrant les aspects ESG peuvent offrir aux investisseurs une meilleure performance ajustée au risque.

Prenons pour exemple, la période de volatilité qui a secoué les marchés en 2020. Durant le 1er trimestre, fortement marqué par le 1er choc de la pandémie, 94% des indices intégrant des critères durables ont surperformé leurs équivalents traditionnels, un niveau qui est resté soutenu avec 81% sur l'année intégrale 2020.

Chez BlackRock, nous avons désormais fait de la durabilité notre nouvelle norme en termes d'investissement, car nous considérons que les entreprises qui sauront répondre aux défis de cette transition ont tout à y gagner.

Nous déployons l'argent de nos clients dans de nombreux actifs durables, comme des projets solaires, des infrastructures de transports respectueuses de l'environnement ou encore du logement accessible à des personnes en difficulté.

Par ailleurs, selon nos analyses, et probablement contre toute attente, la transition vers une économie verte devrait avoir un impact positif net sur le PIB mondial, allant jusqu'à une croissance supplémentaire de 25% d'ici 2040 , d'une part en évitant les dommages climatiques, mais aussi en augmentant les investissements notamment dans les infrastructures vertes.

Pourquoi investir durablement avec des ETF ?

Il existe aujourd'hui des ETF qui répliquent des indices durables, et qui permettent ainsi aux investisseurs de rendre leurs portefeuilles plus durables non pas seulement par l'investissement dans des fonds traditionnels, dits actifs, mais également par une approche indicielle. Nous travaillons avec un grand nombre de fournisseurs de premier plan, qui cherchent constamment à déterminer les critères ESG les plus pertinentes afin d'affiner leurs sélections d'entreprises.

Les ETF constituent, selon nous, un moyen judicieux pour investir de façon plus durable, pour plusieurs raisons :

• Diversification

Les ETF sont des placements qui offrent de la diversification par construction : en choisissant l'ETF iShares Core Euro Stoxx 50 par exemple, qui suit l'un des indices les plus restreints, un épargnant diversifie son placement sur les 50 plus grandes sociétés de la zone Euro.

• Accessibles & transparents

Les ETF se négocient comme des actions, sur le marché boursier. Leurs portefeuilles sous-jacents, c'est-à-dire les entreprises qu'ils comprennent, sont visibles en temps réel, et ils peuvent être vendus ou achetés à tout moment de la journée. De plus, il n'y a pas de minimum de parts d'ETF à acheter : il est donc possible de commencer à investir durable avec des montants très faibles.

• De faibles frais de gestion

La gestion indicielle contribue également à l'essor de la finance durable car elle affiche des coûts de gestion qui sont inférieurs aux stratégies actives, grâce à son mécanisme de réplication d'indice. Ceci permet au plus grand nombre d'accéder à des placements durables.

• Un grand choix

Les ETF offrent également un grand choix de stratégies durables. L'investissement durable peut revêtir un sens différent pour chaque investisseur, en fonction de ses objectifs, et de ses convictions et priorités.

 Pour certains, il s'agit simplement d'écarter des entreprises issues de secteurs controversés, comme par exemple l'armement civil, les armes nucléaires ou encore l'industrie du tabac…

 … tandis que pour d'autres, l'investissement durable consiste surtout à susciter des changements positifs spécifiques et mesurables, comme c'est le cas avec des fonds qui ont pour stratégie de se focaliser par exemple sur les entreprises les mieux notées d'un point de vue ESG tout secteur confondu, sur des thèmes en particulier comme les mobilités durables ou encore sur des axes spécifiques comme la promotion de la diversité au sein de l'entreprise.

Les ETF donnent ainsi accès à un large éventail d'options d'investissement à travers un grand nombre de classes d'actifs, de secteurs et de zones géographiques, en toute simplicité.

En résume…

Au sein de cet univers des ETF intégrant des critères de durabilité, BlackRock, avec sa gamme iShares, cherche à proposer une offre en constante évolution, afin de permettre à nos clients d'aligner leurs placements sur leurs valeurs, de façon simple, accessible et transparente.

Que vos convictions se portent sur les énergies renouvelables, les transports plus respectueux de l'environnement ou encore la diversité et l'égalité des chances, vous trouverez un ETF iShares qui vous correspond. Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir cette gamme de fonds, dont certains portent également le label ISR officiel de l'Etat français.

Risque de perte en capital

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie.

Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et ne doivent pas être interprétées comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Les indices de référence n'excluent les sociétés exerçant certaines activités incompatibles avec les critères ESG que si ces activités dépassent les seuils déterminés par le fournisseur de ces indices. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle de la sélection ESG des indices de référence avant d'investir dans les Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet négatif sur la valeur des investissements des Fonds par rapport à des fonds sans filtrage.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Informations importantes

Publié par BlackRock (Netherlands) B.V. , autorisée et réglementée par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein1, 1096 HA, Amsterdam, Tél : 020 -549 5200, Tél : 31-20-549-5200. Registre du commerce n°17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.

Toute recherche contenue dans ce document a été obtenue et peut avoir été utilisée par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats de ces recherches ne sont mis à disposition qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils d'investissement ou autres et sont sujettes à modification. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

Ce document est uniquement destiné à l'information et ne constitue pas une offre ou une invitation à quiconque à investir dans un fonds BlackRock et n'a pas été préparé en relation avec une telle offre.

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques commerciales de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.