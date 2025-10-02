 Aller au contenu principal
Investir dans l’IA : effet de mode ou vraie révolution ?
information fournie par Boursorama 02/10/2025 à 10:21

L'intelligence artificielle s'impose comme l'un des thèmes d'investissement les plus en vogue, avec des encours multipliés par sept en cinq ans et près de 38 milliards de dollars gérés dans le monde. L'Europe en est même devenue le premier marché. Phénomène de mode ou transformation durable ? L'analyse de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.

IA: Intelligence artificielle
