Investir dans l’IA : effet de mode ou vraie révolution ? information fournie par Boursorama • 02/10/2025 à 10:21









L'intelligence artificielle s'impose comme l'un des thèmes d'investissement les plus en vogue, avec des encours multipliés par sept en cinq ans et près de 38 milliards de dollars gérés dans le monde. L'Europe en est même devenue le premier marché. Phénomène de mode ou transformation durable ? L'analyse de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.