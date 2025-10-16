 Aller au contenu principal
Invested Partners : Renaud Gust nommé directeur financier
information fournie par AOF 16/10/2025 à 16:56

(AOF) - Invested Partners, société de gestion spécialisée dans les actifs immobiliers annonce l’arrivée de Renaud Gust au poste de directeur financier. Il rejoint ainsi l’équipe dirigeante en tant que quatrième associé. Possédant plus de 20 ans d’expérience dans la gestion financière, l’environnement des fonds régulés, et le suivi des performances financières de fonds d’investissement, Renaud Gust dirigera l’intégralité des activités du département finance de la société, dans lequel est déjà présent Thomas Blin, directeur du fund management et associé.

Après quatre années passées à l'Inspection Générale du Crédit Agricole, Renaud Gust rejoint en 2010, les équipes de Viveris REIM, aujourd'hui Swiss Life Asset Managers. Recruté en tant que contrôleur interne et responsable des risques, il est nommé en 2012 au poste de portfolio manager senior. Il est notamment responsable de la structuration et de la gestion d'une trentaine de véhicules d'investissement dont plusieurs fonds discrétionnaires.

Diplômé en 2005 de l'École supérieure de commerce de Paris (ESCP), en 2018, il crée sa propre société de logiciel de modélisation financière, qu'il revend en 2022 au groupe Myre. En parallèle, il réalise en tant que consultant plusieurs missions de pilotage opérationnel et financier pour des acteurs du secteur immobilier.

