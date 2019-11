Investec AM devient Ninety One

(NEWSManagers.com) -

Investec AM se renommera Ninety One une fois que la société de gestion sera séparée du groupe Investec et cotée en Bourse de manière autonome.

Ce nom se réfère à l' année de création de la société en Afrique du Sud, en 1991. " Nous changeons de nom, mais pas qui nous sommes " , a souligné Hendrik du Toit, joint CEO d' Investec et fondateur d' Investec Asset Management.

La scission interviendra au premier trimestre 2020. Elle avait été décidée en septembre 2018 suite à une revue stratégique.

Investec AM, prochainement Ninety One, gère 132,8 milliards d' euros.