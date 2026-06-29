Invest Securities reste à neutre sur la foncière FSDV après les résultats

Invest Securities maintient son objectif de cours de 17,40 E et son opinion à Neutre sur le titre après la présentation vendredi des résultats annuels 2025.
L'analyste note que les objectifs fixés à horizon 2030 sont tous confirmés.
"Nous apprécions la stratégie axée sur la croissance des résultats grâce aux synergies des trois activités et l'ancrage sur des grandes métropoles régionales avec des actifs générant un rendement locatif élevé mais soutenable" indique Invest Securities.
"A la suite de cette présentation, nos hypothèses déterminées lors de notre initiation de couverture le 11 juin dernier sont inchangées" précise le bureau d'analyse.
Selon l'analyste, les dirigeants devrait porter le RNR/action de 16,8%/an jusqu'en 2030 à 2,3EUR et l'ANR/action de liquidation de 9,4% à 35,8EUR, ces derniers bénéficiant d'un réemploi important du RNR.
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