Invest Securities reste à l'achat sur Thermador, mais réduit son objectif de cours

Invest Securities réitère sa recommandation à "achat" sur Thermador, mais abaisse son objectif de cours de 103 à 99 EUR, en raison de l'ajustement de ses estimations pour le distributeur de matériel de plomberie (-1% sur ses BPA pour 2026 à 2028) et de la hausse du coût moyen pondéré du capital (WACC), à 7,65% contre 7,42% précédemment.
"Le chiffre d'affaires du 3e trimestre ressort en deçà de nos attentes, à 129 MEUR ( 0,6% à périmètre comparable, contre 4,2% attendu), traduisant un net ralentissement après un 2e trimestre à 7% à périmètre comparable. Cela s'explique par des commandes anticipées fin juin et une base de comparaison exigeante", souligne l'analyste après le point d'activité.
Le bureau d'études note toutefois que l'effet prix redevient positif au 3e trimestre et que le 4e trimestre devrait être meilleur. "Consciente du contexte, la direction souhaite réduire son exposition à la France par des opérations de croissance externe, ce que permet sa trésorerie nette de 75 MEUR", ajoute-t-il.
"La valorisation est historiquement faible (7,2 fois l'EBITDA estimé pour 2026) et le profil est résilient (la maintenance industrielle amortit les creux de cycle, la rénovation a déjà atteint un point bas)", souligne par ailleurs l'analyste.
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