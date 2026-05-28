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Invest Securities reste à l'achat sur Capgemini, ajuste sa cible
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 12:51

Invest Securities réitère son opinion "achat" sur Capgemini avec un objectif de cours ajusté à 198 EUR (contre 200 EUR précédemment), dans le sillage d'estimations 2027-2028 réduites de -4,4% et -4,8% afin d'intégrer les guidances prudentes de marge.

"Dans un contexte de marché craignant une cannibalisation des acteurs technologiques historiques par l'IA, le management de Capgemini a présenté une stratégie et une vision du marché particulièrement rassurantes, même si les guidances 2028 sont peu attractives en valeur absolue", juge l'analyste.

Le bureau d'études rappelle que l'IA est, selon la société, un accélérateur de l'évolution du marché des services IT qui "ne va pas faire disparaître les ESN", ces dernières pouvant même bénéficier d'une accélération du marché au-delà de 2030.

"Cette vision du marché, très différente de la perception boursière actuelle, devra être confrontée aux réalisations des prochains trimestres afin d'être progressivement intégrée", prévient cependant Invest Securities.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/05/2026 à 12:51:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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