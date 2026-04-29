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Invest Securities n'est plus à vente sur Worldline
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 10:10

Invest Securities relève sa recommandation sur Worldline de "vente" à "neutre", avec un objectif de cours rehaussé de 0,22 à 0,26 EUR, intégrant un produit de cessions supérieur de 65 MEUR à ses attentes.

"Au 1er trimestre 2026, le management a finalisé sa restructuration financière et va pouvoir désormais se concentrer sur le redressement opérationnel. Ce dernier va prendre du temps, même si la performance trimestrielle est encourageante", juge l'analyste.

"Les guidances 2026, réitérées hier soir, le confirment et le vrai sujet est surtout la réaccélération de la croissance organique sur la période 2027-2030 (TMVA d'environ 4%)", poursuit-il, tout en laissant inchangées ses estimations 2026-2028 de résultats.

S'il n'a plus de raison d'être à la vente sur le titre du groupe de solutions de paiement, le bureau d'études juge "difficile de se montrer plus optimiste à court terme", tant qu'il ne dispose pas de signal de réaccélération de la croissance.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 10:10:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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