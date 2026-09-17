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Invest Securities initie la couverture de Touax à l'achat
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 10:55
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Invest Securities initie la couverture de Touax avec une opinion "achat" et un objectif de cours de 6,10 EUR, soulignant notamment "la résilience du business model, qui allie diversité des activités et contrats de location à long terme adossés à des actifs à faible degré d'obsolescence".

Le bureau d'études met aussi en avant la capacité du groupe à capter des opportunités de croissance "dans un contexte fragilisé par les tensions géopolitiques mais qui confirme sa fermeté", ainsi que des besoins structurels porteurs (mondialisation, volonté accrue de verdissement des modes de transport).

Invest Securities perçoit en outre un potentiel de revalorisation élevé pour la société de matériel de transport et de constructions modulaires, eu égard à la décote record (-60% par rapport à son actif net) et aux multiples observés dans le secteur.

"Pour un acteur endetté, les refinancements réalisés durant l'été viennent conforter la visibilité financière du groupe au-delà de 2030 tout en assurant une protection face au risque de remontée des taux", ajoute l'analyste en charge du dossier.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 10:55:00.

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