Invest Securities estime que la performance d'Assystem est inférieure aux attentes
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 10:56

Invest Securities maintient son conseil à vendre sur le titre au regard du parcours récent ( 18% en 3 mois). L'objectif de cours reste inchangé à 38 E après la publication des chiffres du quatrième trimestre 2025.

L'analyste estime que la performance du quatrième trimestre 2025 est inférieure aux attentes, permettant tout juste d'atteindre la guidance annuelle ( 4,5% en lfl contre environ 5% guidés).

Invest Securities souligne que cet élément est contrebalancé par le léger relèvement de la guidance de marge.

"Nos BPA 2025-27 e sont très légèrement relevés ( 1,1%/ 0,8%/ 0,7%). Cette publication ne change pas notre vision du groupe" indique le bureau d'analyse.

"Les perspectives autour du nucléaire (75% du CA 2025) demeurent favorables à MT/LT, mais la visibilité CT demeure limitée, en particulier en France. Par ailleurs, le principal facteur d'incertitude CT réside dans la monétisation de la participation dans Expleo qui représente 12EUR/action dans notre valorisation " rajoute Invest Securities dans son étude du jour.

