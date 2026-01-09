Invest Securities dégrade sa recommandation sur Upergy
"Après un 3e trimestre dynamique, l'activité s'est fortement dégradée en octobre-novembre, dans un contexte macroéconomique défavorable, avec des facturations au 4e à 10,1 MEUR, en recul de -5,8% à change constant", note l'analyste.
Il constate toutefois que sur 2025, les facturations sont en baisse limitée de -0,6% à changes constants grâce à la résilience du modèle (diversité et multiplicité des clients/secteurs, récurrence, bonne tenue des prix en BtoB, offre de produits pertinente).
"Dans un environnement atone, le groupe axe ses efforts sur la maitrise des coûts fixes, de son organisation et le recentrage sur le BtoB plus profitable. Ces mesures devraient avoir un impact progressif sur la rentabilité, avec plein effet en 2026", estime-t-il.
