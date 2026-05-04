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Invest Securities conforté à l'achat sur Nemetschek
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 11:18

Invest Securities réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 84 EUR sur Nemetschek, conforté par la dernière publication trimestrielle de l'éditeur allemand de logiciels pour le secteur de la construction.

Si la performance du 1er trimestre est ressortie "pour une fois seulement en ligne avec les attentes", l'analyste juge qu'elle "n'en demeure pas moins excellente au regard du contexte et de la migration vers la souscription".

Il ajoute que si l'acquisition de HCSS est complexe d'un point de vue de sa structuration, elle se révèle selon lui "pertinente sur le plan stratégique, permettant d'accroître son marché adressable et d'améliorer son profil de croissance et de rentabilité".

"Après le violent derating depuis l'été 2025, le titre a retrouvé des niveaux de valorisation attractifs au regard de son profil de croissance", estime en outre Invest Securities, qui confirme donc son opinion positive adoptée le 20 mars dernier.

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NEMETSCHEK AG O.N.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 11:18:00.

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