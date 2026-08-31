Invest Securities ajuste son objectif de cours sur Foncière Inea

Invest Securities ajuste son objectif de cours à 35,5 EUR (contre 39,2 EUR) mais maintient sa recommandation à l'achat sur le titre après l'annonce du refinancement de 25% de sa dette.
L'analyste indique dans son étude que le RNR/action du 1er semestre 2026 est ressorti en baisse de -11% sur un an à 1,15 EUR, conséquence (i) d'une hausse de la vacance, (ii) de moindres produits de couverture et (iii) des cessions.
Invest Securities estime que l'exercice 2026 constitue un défi important sur le plan locatif, auquel la foncière a jusqu'ici largement répondu.
L'analyste ajuste ses cibles de RNR/action (révision de -10%) et de dividende (-15%).
Il souligne que les niveaux d'endettement proches des covenants n'ont pas empêché la foncière de se refinancer.
Invest Securities augmente de 25pb son hypothèse de taux de capitalisation 2026 des bureaux induisant une baisse de -7% de ses cibles d'ANR.
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