Invesco se sépare de Bernard Aybran à Paris

(NEWSManagers.com) - Alors qu'Invesco a annoncé en interne le 8 décembre dernier un projet de suppression de 12 postes chez Invesco en France, NewsManagers a appris que le dirigeant de la structure française, Bernard Aybran, aussi responsable de la mutligestion à Paris, fait partie des personnes licenciées.

Les suppressions de postes ont concerné au total 3 gérants dont Bernard Aybran, Claudia Raoul et Pierre Bellot. L'entité parisienne, devenue une succursale de la filiale luxembourgeoise du groupe d'origine américaine ne compte donc plus de gérants à Paris en dehors du pôle immobilier. Selon nos informations, l'équipe européenne de multigestion ne compte plus que deux personnes situées à Milan et qui ont été rattachées directement aux équipes américaines.

Pour rappel, Bernard Aybran était directeur général d'Invesco AM SA France qui comptait 6 filiales au niveau européen. La structure a été absorbée au 1er juillet par la société luxembourgeoise pour en devenir une succursale. Les équipes de gestion parisiennes ont quitté les locaux de la rue de Londres le 31 décembre tandis que les autres fonctions concernées par les suppressions de postes (commerciaux, marketing, juridique...) devraient partir le 31 janvier, le groupe étant encore en phase de consultation des organes de représentation. Le dernier " Billet d'esprit" , signé par Bernard Aybran était titré comme un clin d'oeil " C'est fini? Ou ça commence?" en évoquant les cycles de marché.

D'après nos informations, Invesco n'aurait plus qu'une société de gestion en Europe continentale hors Luxembourg, située en Allemagne à Francfort. Le groupe réfléchirait à fusionner Invesco AM Deutschland dans la société luxembourgeoise, mais aucune décision n'aurait encore été prise. Une dizaine de suppressions de postes ont eu lieu à Francfort où sont regroupées plus d'une centaine de personnes essentiellement dans la gestion quantitative actions.

Interrogée, Invesco n'a pas souhaité commenter l'information mais a indiqué que " comme d'autres entreprises dans le monde et au sein de notre secteur, nous réalisons depuis le début de l' année 2020 un examen approfondi de nos activités à la lumière des défis et des opportunités. Cette revue stratégique a vocation à permettre à Invesco de se positionner avec succès dans ce nouvel environnement tout en renforçant notre capacité à répondre aux besoins des clients et à favoriser une croissance organique sur le long terme. Nous continuerons à maintenir une forte présence commerciale en France, en nous concentrant sur les possibilités que nous avons de servir davantage nos clients de manière efficiente. "