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Invesco recrute Marco Avonto pour diriger son activité institutionnelle en Italie
information fournie par Agefi Asset Management 16/07/2026 à 08:00

Invesco annonce le renforcement de son équipe italienne avec l’arrivée de Marco Avonto au poste de responsable des institutionnels en Italie.

Dans ses nouvelles fonctions, Marco Avonto contribuera au développement de l’activité institutionnelle d’Invesco en Italie, en consolidant les relations avec les fonds de pension, compagnies d’assurance, fondations, caisses de prévoyance et autres institutionnels.

Marco Avonto rejoint le groupe en provenance de Mercer Italia, où il occupait le poste de senior principal et responsable des ventes d’investissement, en charge du développement commercial des solutions d’investissement OCIO destinées à la clientèle institutionnelle et wholesale.

Auparavant, il a été senior director et responsable des clients institutionnels chez Natixis Investment Managers pour l’Italie, la Grèce et Chypre. Il a également occupé des fonctions à responsabilités croissantes chez Azimut, Eurizon Capital et Sanpaolo IMI Institutional Asset Management. Il a débuté sa carrière en 1999 comme gérant de portefeuille chez Sanpaolo IMI Institutional Asset Management.

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