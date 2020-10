Invesco Real Estate acquiert l'activité dettes immobilières européennes de GAM

(NEWSManagers.com) - Invesco Real Estate vient de mettre la main sur les activités commerciales de financement immobilier par emprunt de GAM, y compris son équipe en charge des dettes immobilières européennes, les relations investisseurs, et les actifs européens correspondants. La firme a par ailleurs indiqué vouloir poursuivre l'expansion de ses capacités et de son offre en Europe court et moyen terme.

L'équipe de sept personnes basée à Londres et dirigée par Andrew Gordon, responsable de la dette immobilière chez GAM, rejoindra l' équipe londonienne d'Invesco avec son portefeuille de dette sous gestion d'environ 300 millions de US dollars. La nouvelle équipe dette européenne sera supervisée par Andy Rofe, directeur général Europe chez Invesco Real Estate.

Les 22 investisseurs de l'équipe actuelle maintiennent leur confiance dans l'équipe, une transition d'autant plus facile qu'un tiers d'entre eux entretient déjà des relations avec le groupe Invesco. Les actifs sont gérés via un compte séparé et deux fonds actifs.

La société de gestion suisse a par ailleurs annoncé ce 21 octobre une légère hausse de ses actifs sous gestion au troisième trimestre avec des actifs passés de 119,4 milliards de francs suisses fin juin à 120,4 milliards au 30 septembre.