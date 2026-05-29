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Invesco : "les ETF européens ont enregistré des entrées de capitaux de 45 milliards de dollars en avril"
information fournie par AOF 29/05/2026 à 10:01

(Zonebourse.com) - Chez Invesco, Benjamin Jones (global head of research) Chris Mellor (head of EMEA ETF equity product management) et Paul Syms (head of EMEA ETF fixed income & commodity product management) restituent leur analyse consacrée aux flux des ETF européens en avril et aux principales tendances observées dans les allocations des investisseurs.

Selon ces trois analystes, les actions des marchés émergents ont continué d'attirer des capitaux en avril, soutenues par une diversification visant à réduire l'exposition aux actions américaines, des valorisations plus attractives et des perspectives de croissance plus larges, au-delà du secteur des matières premières.

En outre, l'énergie propre est désormais considérée comme un enjeu de sécurité énergétique et de résilience, et non plus seulement comme un thème lié au développement durable. L'intensification des flux, la hausse de la demande en électricité et le regain d'intérêt pour la sécurité énergétique à la suite de chocs d'approvisionnement successifs remettent ce thème au centre des préoccupations.

De plus, compte tenu de leurs rendements attractifs, de leur faible duration et de leur notation élevée, les CLO notés AAA pourraient contribuer à diversifier les portefeuilles et jouer un rôle plus important dans les allocations fixed income à long terme.

Ensuite, les trois experts d'Invesco lèvent le voile sur les chiffres clés des flux des ETF :

- Les ETF européens ont enregistré des entrées de capitaux de 45 milliards de dollars en avril , avec des flux positifs dans les secteurs des actions, du fixed income et des matières premières.

- Les actions ont été le principal moteur de rebond , les expositions mondiales aux actions ayant attiré 13,7 MdsUSD de dollars d'entrées nettes, tandis que les expositions aux valeurs américaines de base ont recueilli 7,3 MdsUSD, répartis de manière assez homogène entre les ETF MSCI USA, S&P 500 et Nasdaq-100.

- Les actions des marchés émergents ont conservé leur élan, attirant 3,1 MdsUSD en avril, ce qui porte le total des flux depuis le début de l'année à 23 MdsUSD.

- Les flux vers le fixed income sont restés prudents , plus de 40% des 10 MdsUSD d'actifs nets nouvellement investis ce mois-ci ayant été affectés aux obligations d'État. Les investisseurs ont continué à privilégier les placements libellés en euros par rapport à ceux en dollars.

- Les matières premières sont revenues sur le devant de la scène , attirant plus de 3 MdsUSD en avril, dont plus de 2 MdsUSD ont été investis dans des produits liés à l'or physique.

Ruée vers les actions émergentes

De surcroît, les ETF actions ont globalement dominé les flux, les expositions aux actions mondiales ayant attiré 13,7 MdsUSD et les ETF actions américaines de base ayant recueilli 7,3 MdsUSD, répartis entre les stratégies MSCI USA, S&P 500 et Nasdaq-100.

Les ETF sur actions des marchés émergents ont attiré 3,1 MdsUSD de dollars en avril et 23 MdsUSD depuis le début de l'année, grâce à une diversification visant à réduire la concentration sur les États-Unis, à l'amélioration des valorisations et à une exposition plus large à la croissance mondiale.

Les flux vers les ETF consacrés aux énergies propres sont soutenus par la hausse de la demande en électricité et par une attention accrue portée à la sécurité énergétique, les entrées de capitaux dépassant déjà les niveaux enregistrés sur l'ensemble de l'année 2025.

Les matières premières ont suscité un regain d'intérêt en avril, avec plus de 3 MdsUSD d'entrées de capitaux, dont plus de 2 Mds dans les ETF sur l'or physique, les investisseurs réagissant à la hausse des prix et aux craintes inflationnistes.

Invesco dévoile, par ailleurs, ce que sont les ETF AAA CLO et ce à quoi ils servent. La société de gestion d'actifs indépendante explique que "les ETF CLO notés AAA investissent dans des tranches hautement notées de portefeuilles de prêts titrisés et sont utilisés par certains investisseurs moins réfractaires au risque comme moyen d'accéder à des rendements potentiellement plus élevés avec une duration plus faible au sein de leurs allocations en titres à revenu fixe."

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