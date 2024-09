Invesco : lancement du premier ETF UCITS répliquant l'indice MSCI World Equal Weight

(AOF) - Invesco a annoncé le lancement du premier ETF en Europe suivant l'indice MSCI World Equal Weight. Il "offre aux investisseurs une approche alternative de l'exposition aux actions mondiales qui réduit le risque de concentration généralement associé à une méthodologie standard pondérée en fonction de la capitalisation boursière", explique le gestionnaire d’actifs.

"La chute brutale des marchés actions en juillet, bien qu'elle ait été relativement brève, nous a rappelé à quel point la trajectoire des entreprises et le sentiment des investisseurs peuvent changer rapidement. Notre nouvel ETF offre aux investisseurs un moyen judicieux de conserver une large exposition aux marchés d'actions mondiaux, tout en étant moins sensible aux performances des entreprises individuelles." explique Gary Buxton, responsable des ETF et des stratégies indicielles pour la région EMEA et APAC chez Invesco.