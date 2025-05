Invesco étoffe sa gamme d'ETF actifs

(AOF) - Invesco a annoncé le lancement d’un ETF visant à surperformer les actions mondiales grâce à une approche active systématique, l'Invesco Global Enhanced Equity Ucits ETF. La gestion sera assurée par Invesco Quantitative Strategies et cherchera à atteindre l'objectif d'investissement du fonds en appliquant un processus d'optimisation basé sur trois facteurs : valeur, qualité et momentum.

"Sur la base de données historiques, nous sommes convaincus que la combinaison des facteurs valeur, momentum et qualité permet de réduire la volatilité tout en générant de l'alpha. Notre philosophie repose sur l'idée que les titres sous-évalués ont tendance à surperformer les actions chères, que les tendances persistent pendant un certain temps et que les entreprises de qualité surpassent généralement celles de moindre qualité. Les résultats obtenus depuis le lancement de la stratégie il y a 20 ans semblent le confirmer", a commenté Erhard Radatz, responsable mondial de la gestion de portefeuille chez Invesco Solutions.