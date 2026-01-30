Invesco enrichit sa gamme obligataire innovante avec un ETF dédié aux AT1 en euros

(AOF) - Invesco enrichit son offre d’expositions obligataires innovantes avec le lancement de l’Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF. Ce fonds adoptera la même approche passive que l’ETF AT1 en dollars US (1,7 milliard de dollars d’encours), mais ciblera cette fois le segment en forte croissance des émissions libellées en euros.

L'ETF suivra l'indice iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap). Pour être éligibles, les obligations doivent avoir une notation de crédit B ou supérieure et un encours minimum de 500 MEUR. Chaque émetteur est plafonné à 8% lors du rééquilibrage mensuel. L'ETF vise à répliquer la performance de l'indice en détenant tous ses composants et en ajustant ses positions lors des rééquilibrages.

Les obligations Additional Tier 1 (AT1) sont un type spécifique de Contingent Convertible (CoCo), créées à la suite de la crise financière mondiale. Elles sont conçues pour être converties en actions selon des déclencheurs précis, servant de tampon en période de stress financier.

L'intégration des AT1 dans la réglementation a renforcé les bilans des banques européennes. Globalement, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) est passé d'environ 6% avant la crise à près de 15% aujourd'hui, bien au-dessus des seuils de 5,125-7% qui déclencheraient la conversion d'un AT1.

"Ce nouvel ETF s'ajoute à notre gamme d'expositions obligataires innovantes, à un moment où de nombreux investisseurs recherchent des solutions alternatives pour générer des revenus plus élevés. Les AT1 offrent des niveaux de revenu attractifs, avec un risque de crédit lié non pas à la solvabilité de l'émetteur, mais à la subordination par rapport aux autres dettes de ce même émetteur", a declaré Matthew Tagliani, head of EMEA ETF product chez Invesco.