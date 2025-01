Inventiva : résultats positifs contre la MASH

(AOF) - Inventiva (+2,86% à 2,16 euros) annonce les résultats positifs de son essai de preuve de concept évaluant le lanifibranor en combinaison avec l’empagliflozine pour le traitement de la MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique). La biotech spécialiste du développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement des patients atteints de cette maladie ajoute que ces résultats seront présentés au prochain SLD Summit 2025 organisé par l’European Association for the Study of the Liver (EASL) du 23 au 25 janvier à Estoril, au Portugal.

L'étude "Legend" qui évaluait l'impact de la combinaison de lanifibranor avec l'empagliflozine sur les améliorations métaboliques chez les patients atteints de MASH et de diabète de type 2 (DT2), a atteint son critère principal d'efficacité: elle a démontré une réduction significative des niveaux d'Hemoglobin A1c (HbA1c) à la fois dans le groupe lanifibranor seul et dans le groupe lanifibranor combiné avec empagliflozine par rapport au placebo.

De plus, une efficacité thérapeutique statistiquement significative a été observée sur plusieurs critères secondaires, y compris les marqueurs de lésions hépatiques, le métabolisme du glucose et des lipides, ainsi que la stéatose hépatique.

AOF - EN SAVOIR PLUS