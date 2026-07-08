Inventiva renforce son Conseil d'administration avec la nomination de trois dirigeantes de premier plan du secteur des sciences de la vie

Daix (France), New York City (États-Unis), le 8 juillet 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui les nominations de Dr Barbara Krebs-Pohl, Ph.D., Dr Anne Prener, M.D., Ph.D., et Mme Camilla Soenderby en qualité d'administratrices indépendantes de son Conseil d'administration, ayant pris effet le 30 juin 2026.



Ces nominations illustrent la volonté d'Inventiva de constituer un Conseil d'administration doté d'une expertise approfondie, d'une envergure internationale et d'une vision stratégique à la hauteur des enjeux de la prochaine phase de développement de la Société. Ensemble, ces trois administratrices apportent une expérience reconnue en développement clinique, commercialisation mondiale, développement stratégique et conduite de transactions financières majeures au sein d'entreprises biopharmaceutiques de premier plan.