Inventiva reçoit un paiement d'étape de 10 millions de dollars de la part de CTTQ

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 7 juillet 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui avoir reçu un paiement d’étape de 10 millions de dollars de la part de Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd (« CTTQ »), filiale de Sino Biopharm.



Ce paiement fait suite au règlement de la deuxième tranche de 115,6 millions d’euros produit brut (produit net de 108,5 millions d’euros) dans le cadre du financement structuré précédemment annoncé, pouvant atteindre jusqu’à 348 millions d’euros (le « Financement Structuré »).