Inventiva réalise une augmentation de capital de 15 M€ souscrite par des actionnaires existants

- Un nouveau financement permettant à la Société d'étendre sa visibilité financière jusqu'à la fin du T2 2021

- Augmentation de capital réalisée au cours de clôture en date du 6 février 2020 sans décote

- Augmentation de capital souscrite par BVF Partners L.P., New Enterprise Associates (NEA), Novo Holdings A/S et Sofinnova Partners



Daix (France), le 7 février 2020 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, annonce aujourd'hui le succès de la réalisation d'une augmentation de capital de 15 millions d'euros souscrite par certains de ses actionnaires principaux existants, BVF Partners L.P., NEA, Novo Holdings A/S et Sofinnova Partners. L'augmentation de capital social a été réalisée au cours de clôture en date du 6 février 2020 sans décote.