Inventiva publie ses résultats semestriels

La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) a notamment vu sa perte nette se réduire.

Sur les six premiers mois de l'année, aucun chiffre n'a été enregistré, contre 4,5 millions d'euros à la même période un an plus tôt, un montant issu de l'accord de licence de 2022 conclu avec Chia Ta Tianging Pharmaceuticals. Les autres produits d'exploitation sont restés quasi stables à 1,3 million d'euros, principalement issus du crédit d'impôt recherche.

En parallèle, les charges de Recherche & Développement ont augmenté de 3%, les frais de marketing et développement commercial sont passés de 0,7 million d'euros, à 2,6 millions d'euros, reflétant l'augmentation des coûts de personnel et les préparatifs du potentiel développement commercial de Lanifibranor. Les frais généraux ont quant à eux augmenté de 14,7 à 22,2 millions d'euros, sous l'effet d'une hausse des coûts de personnel.

Enfin, la perte nette a atteint 69,5 millions d'euros au 30 juin 2026, marquant une nette amélioration par rapport à la perte de 175,9 millions d'euros enregistrée un an plus tôt. Cette réduction a été portée par le résultat financier net, qui ressort à -0,9 million d'euros, contre une perte financière de 113,2 millions d'euros au premier semestre 2025.

Au 30 juin 2026, la Société disposait de 166,1 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 67,8 millions d'euros de dépôts à court terme (contre 99,3 et 131,6 millions d'euros au 31 décembre 2025). La trésorerie disponible ne couvre pas les besoins opérationnels des douze prochains mois. Toutefois, en comptant les produits nets de l'Offre Equity, des opérations BEI et des Tranches A et B, la société prévoit de financer ses activités jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2027. En cas d'émission de la Tranche C (jusqu'à 55 millions d'euros) et d'exercice intégral des BSA de Tranche 3 (jusqu'à 116 millions d'euros), l'horizon de financement serait étendu jusqu'au début du premier trimestre 2028.