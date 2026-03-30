Inventiva publie ses résultats financiers annuels 2025 et fait le point sur son activité

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 30 mars 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fait également le point sur ses activités.





Andrew Obenshain, Directeur Général d’Inventiva, a déclaré : « Inventiva clôture l’exercice 2025 avec des ressources qui devraient nous permettre de financer nos opérations jusqu’à la publication attendue des résultats principaux de NATiV3 plus tard cette année. Conformément à la progression de nos activités cliniques et opérationnelle, nous ajustons désormais notre calendrier de publication des résultats au quatrième trimestre 2026. Notre infrastructure réglementaire et commerciale progresse en parallèle, afin de nous permettre d’agir avec rapidité et détermination dès que nous disposerons des données de l’essai. Le lanifibranor a le potentiel de transformer la prise en charge des patients atteints de MASH, tout en créant une valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. La trajectoire est claire et nous sommes pleinement mobilisés pour délivrer. »